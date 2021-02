A republikánusok háromnegyede komoly szerepet adna Trumpnak a pártban

Eközben a volt elnök ellen pert indítottak összeesküvés vádjával.

A republikánusok háromnegyede azt szeretné, hogy Donald Trump volt amerikai elnök komoly szerepet töltsön be a pártban – derül ki a Quinnipiac Egyetem frissen közzétett országos közvélemény-kutatásából. A felmérés – amelyet csütörtöktől vasárnapig tartottak, több mint 1000 amerikai felnőtt megkérdezésével – kimutatta, hogy a republikánusok csupán ötöde nem akarja, hogy a volt elnök továbbra is meghatározó szerepet töltsön be a pártban.

A közvélemény-kutatás adatai szerint a republikánusok 87 százaléka azt mondta, hogy Donald Trumpnak ismét meg kell engedni, hogy elinduljon az elnöki székért folyó versenyben. Ezzel szemben az összes válaszadó 55 százaléka azt mondta, hogy a volt elnököt a jövőben el kell tiltani a választott tisztség betöltésétől – számolt be az MTI.

Lehet, hogy Trump kevésbé népszerű, de biztosan nem vesztette el a támogatottságát a republikánusok körében, mondta az egyetem közvélemény-kutatási elemzője. Tim Malloy úgy fogalmazott:

Kétszer folytattak ellene alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment), a tárgyaláson a demokraták gyalázták, és a közösségi média gyakorlatilag elhallgattatta. Mindezek ellenére Donald Trump szilárdan áll a lábán a Republikánus Párton belül.

A volt elnököt szombaton felmentette az Egyesült Államok szenátusa az ellene – lázadás szítása vádjával – indított impeachment-eljárás végén. A felsőház az utolsó tárgyalási napon 57:43 arányban szavazott arról, hogy Donald Trump a felhozott vádak alapján bűnös. Azaz az összes demokrata szenátoron kívül hét republikánus felsőházi képviselő szavazott arra, hogy az előző elnököt el kellene ítélni. Elítéléséhez azonban a szenátusban kétharmados többség kellett volna. A testületben 50:50 a republikánusok és a demokraták aránya. Így legalább 17 republikánusnak is támogatnia kellett volna az elnök elítélését, azonban ezt csak 7-en tették meg.

A tárgyalás befejezésének másnapján, vasárnap a Politico hírportál és a Morning Consult globális közvélemény-kutató cég felmérése azt mutatta ki, hogy tíz republikánusból hat szerint Trumpnak fontos szerepet kellene játszania a párt életében, valamint hogy tízből nyolc republikánusnak kedvező a véleménye a volt elnökről. A felmérés szintén kimutatta, hogy Trump népszerűségét tekintve jelenleg messze megelőzi a potenciális 2024-es republikánus elnökjelölt-aspiránsokat.

Szenátusi felmentése után Donald Trump közleményében utalt arra, hogy ismét tevékenyen részt vesz majd a politikai életben. „Az a történelmi, hazafias és gyönyörű mozgalmunk, amelynek célja, hogy Amerikát ismét nagyszerűvé tegyük, csak most kezdődött. Az elkövetkező hónapokban sok mindent kell megosztanom veletek, és várom, hogy folytathassuk hihetetlen utunkat együtt” – írta.

Vannak azonban a republikánus párton belül olyan meghatározó személyiségek is, akik a volt elnök nélkül képzelnék el a politikai tábor jövőjét. A szenátusban kisebbségben lévő republikánusok vezetője, Mitch McConnell hétfőn, a Wall Street Journal amerikai napilapban megjelent véleménycikkében azt írta: nem kérdés, hogy Donald Trump erkölcsi felelősséget visel a január hatodikai eseményekkel kapcsolatban. Mint fogalmazott: „A nemzetnek valódi alkotmányos bajnokokra van szüksége, nem pedig számító képviselőkre”. McConnell az impeachmentben Trump felmentésére szavazott

Összeesküvéssel vádolják Trumpot és Giulianit

Eközben egy demokrata párti képviselő keresetet nyújtott be és személyes ügyvédje, Rudy Giuliani ellen egy szövetségi bíróságon lázítás és összeesküvés miatt a Capitolium ostromával kapcsolatban.

A polgári jogi keresetet, a képviselőházi nemzetbiztonsági bizottságban elnöklő Bennie Thompson terjesztette elő a washingtoni szövetségi kerületi bíróságon. A kereset szerint a volt elnök és ügyvédje megsértette a Ku Klux Klan fehér felsőbbrendűségi szervezettel szemben 1871-ben hozott törvény rendelkezéseit.

A lázadás Trump, Giuliani és az Oath Keepers, illetve a Proud Boys féle szélsőséges csoportok által gondosan kidolgozott terv eredménye volt, ők mindannyian azt a közös célt tartották szem előtt, hogy megfélemlítést, zaklatást és fenyegetést alkalmazva megállítsák az elektori szavazatok hitelesítését,

áll a perkereset beterjesztését követően nyilvánosságra hozott közleményben. Jason Miller, Trump egyik tanácsadója elutasította a keresetben foglalt vádakat a szenátusi impeachment-eljárásban született eredményt idézve.

A Capitolium elleni támadásban öten életüket vesztették, köztük egy rendőr is. A rendbontással kapcsolatban több mint 200 személy ellen indult eljárás.