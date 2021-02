Videóra vette a bébiszitter a szexuális zaklatást, aztán tovább küldte a pedofil barátjának

Az abúzus elszenvedője egy egyéves gyermek volt.

Börtönbe került az Egyesült Államokban egy nő, miután kiderült, bébiszitterként dolgozva szexuálisan bátalmazta a rábízott kisgyermeket, ezekről videókat készített, melyeket tovább küldött a barátjának – írja a Metro. A 29 éves Paige Poole, és a brit Exeterben élő 44 éves Ross Kingsland kettőse összesen 32 évnyi börtönbütetést kapott, miután a pedofilként nyilvántartott férfit is elítélték.

A pár egy internetes oldalon, a Killing Kittensen ismerkedett meg, egymást úgy jellemezték, hogy mindkettejükben ugyanaz a fekete szív dobog. A páros tagjai több száz üzenetet váltottak,

hamarosan pedig arról kezdtek fantáziálni, hogy közösen vállalnak gyermeket, akit majd kedvükre bántalmazhatnak.

Ám ez előtt még azt a tervet eszelték ki, hogy együtt fogják zaklatni azt az egyéves kisgyermeket, akire Poole a szabadidejében vigyázott. A nő videóra vette a tetteit, majd ezeket tovább küldte Kilngslandnek, akit ezek az üzenetek rendre felvillanyoztak. „Boldoggá teszed azt a fekete szívemet” – ilyen, és ehhez hasonló üzeneteket küldött a nőnek egy-egy abúzus után.

Bár a tetteket a nő követte el, a férfi került első körben a hatóságok látókörébe, miután egy csetszobában kapcsolatba lépett egy személlyel, aki szintén gyermekbántalmazóként mutatkozott be, ám később kiderült, hogy egy beépített rendőrről volt szó. Mikor arról szólt a beszélgetés, hogy együtt kellene bántalmazniuk egy 8, és egy 12 éves gyereket, Kingsland elküldött a beépített tisztnek pár felvételt, amelyeken a párja abuzálja a rábízott egyévest. Kingsland később azt is elkotyogta, hogy a videón látható nő hamarosan meglátogatja őt Angliában. Kingslandet júliusban tartóztatták le, éppen akkor, amikor Poole is megérkezett a férfi exeteri otthonához. A nő tagadott, de miután átvizsgálták a telefonját, mindent bevallott.

Paige Poole bűnösnek vallotta magát egy sor, gyermekkel szembeni szexuális bűncselekmény ügyében. Ebbe beletartozott tizenegy alkalmi szexuális bántalmazás, szexuális bántalmazások kitervelése, az áldozatról készített pornográf felvételek terjesztése, és az, hogy egy 11 éves lány megerőszakolását is tervezte, mielőtt elkapták volna. Azt nem tudták bizonyítani, hogy a férfi fizikailag bárkit bántalmazott volna, ő ugyanakkor több bűncselekményben is bűnösnek vallotta magát.

Az abúzusokat elszenvedő gyermek szülei összetörve nyilatkoztak. Úgy érzik, az ő büntetésük életük végéig tartani fog, mert a tudat mindig velük lesz, hogy nem voltak képesek megvédeni a gyereküket Poole ocsmányságaitól. Velük szemben a két elkövetőnél fel sem merült, hogy életfogytig a rács mögött maradjanak, végül Poole 17, Kingsland pedig 15 évet kapott.