Agresszív mókusok csócsálják az embereket New Yorkban

A WCBS-TV beszámolója szerint rendszeressé váltak a mókusok által elkövetett támadások New York Queens kerületében. A közelmúltban több áldozat mesélt arról, hogy súlyos sérüléseket eredményező összetűzésbe keveredtek a harcias rágcsálókkal. Micheline Frederick helyi lakos elmondása szerint az ő lábára egyszerűen a semmiből mászott fel egy bundás, aki csócsálni kezdte a lábát. Több horzsolás és vágás is keletkezett a testén, az egyik ujját pedig megrágta az állat, akitől végül nagyon nehezen tudott szabadulni. A hóra hulló vérnyomokról képeket is készített. Más helyiek is hasonló esetekről számoltak be: az állatok a lábukon másztak fel a testükre, vagy a postaládákról ugrottak rájuk.

A hatóságok arra kértek mindenkit, hogy kerüljék a vadon élő állatokat, és főleg ne próbálják etetni őket. Aki mégis megsérült, annak azt javasolták, keresse fel a háziorvosát.

‘Blood Everywhere’: Aggressive Squirrels Terrorizing, Attacking NYC Residents For Weeks https://t.co/0LwHvaLTuk pic.twitter.com/2LUPX6Kok4 — CBS Chicago (@cbschicago) December 31, 2020