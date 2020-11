Túszokat ejthettek a Ubisoft játékfejlesztő központjában, a dolgozók a tetőre menekültek

A Ubisoft montreali irodájában arra kérték a dolgozókat, hogy menjenek ki a tetőre, miközben a rendőrség körülvette az épületet péntek délután. A hírek szerint túszokat ejthettek az épületben.

A rendőrség csak annyit erősített meg, hogy rendőrségi akció folyik, azt nem részletezték, hogy pontosan mi történt. Egyelőre sérülésről sem érkezett bejelentés. A tetőre menekült dolgozók elbarikádozták a lejáratot.

A Ubisoft Montreal a Ubisoft legfontosabb központja. Ez a cég fejleszti az Assassin’s Creed sorozatot, a Far Cry-t és a Watch Dogs-ot is. Korábban százak dolgoztak az épületben egyszerre, most viszont nem tudni, hányan voltak bent.