Íme egy kép arról, ahogy Trump ügyvédje egy parkolóban tart sajtótájékoztatót

Donald Trump kampánycsapata továbbra is azt hangoztatja, hogy választási csalás történt, annak ellenére, hogy eddig semmilyen bizonyítékot nem tudtak bemutatni. Mindenesetre szombaton Trump a Twitteren jelentette be, hogy ügyvédei , élükön Rudy Giulianival, sajtótájékoztatót tartanak Philadelphiában, a Four Seasonsben, ami egy szállodalánc neve. Gyorsan kiderült azonban, hogy valójában egy egészen más helyszínről van szó: a Four Seasons Landscape nevű kertészeti cégről, pontosabban annak parkolójáról: