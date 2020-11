Orbán Viktor még nem gratulált a győztesnek

Joe Biden győzelme óta egymás után gratulálnak a világ politikusai az új amerikai elnöknek. Akad olyan ország, ahol a külügyminiszter tette meg ezt a gesztust először (Németország), de olyat nem könnyű találni, ahol egyetlen kormánypárti politikus sem emlékezett meg Bidenék választási győzelméről. Magyarország egyelőre ilyen, miközben Közép- és Kelet-Európából is már szinte mindenki gratulált az új elnöknek. A lengyel elnök Twitter-oldalán tette ezt meg, Milos Zeman cseh államfő táviratban gratulált Joe Bidennek. Andrej Babis cseh kormányfő is Twitteren gratulált, ahogy Andrej Plenkovic horvát kormányfő is. Janez Jansa szlovén kormányfő ugyan nem gratulált Bidennek, de megszólalt a választások után. Jansa „érdekesnek” nevezte az eredményt. A Fideszből egyelőre csak Hollik István reagált az eseményekre, de ő sem gratulált, inkább Trumpot méltatta.