A Ryanair már repülőjegyeket ajánl Eric Trumpnak

A Ryanair Twitteren meglepően aktívan követi az amerikai elnökválasztás eseményeit. Miután Trump minden alap nélkül kijelentette, hogy ő nyerte a választást, azt írták, az, hogy Trump idejekorán bejelenti győzelmét, olyan, hogy elhagyni egy repülőgépet, mielőtt az leszállt.

Legújabb posztukban már az amerikai elnök egyik gyermeke került célkeresztbe. Eric Trumpról tettek közzé egy fotót azzal a kísérőszöveggel, hogy „így néz ki az ember, aki elveszítheti hozzáférését az Air Force One-hoz”.

Ne aggódj, Eric, nekünk vannak 9,99 eurós jegyeink, ha majd legközelebb Európában jársz! – írták.

the look of a man who might not have access to Air Force One in the future and will have to fly commercial

don't worry Eric, we have €9.99 fares next time you're in Europe#Election2020 pic.twitter.com/4acb5ZiJt4

— Ryanair (@Ryanair) November 5, 2020