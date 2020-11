Zavar van a republikánus fejekben, hogy véget ért-e a választás

Donald Trump kedd este pontosan azt csinálta, amit sokan előre vártak: bejelentette, hogy megnyerte a választást, annak ellenére, hogy a szavazatok jó részét még számolták. Trump és a republikánusok jóideje kritizálják a levélszavazatokat, a jogi logika, amivel érvelnek, az, hogy a választás napja után számolt levélszavazatok megfordítják a választás eredményét. Jelenleg viszont nem ez történik, hanem a később megszámolt, de korábban leadott szavazatok ugyanúgy részét képezik a választásnak, mint az aznap személyesen leadottak.

A fő kérdés a Pennsylvaniai szavazatokkal kapcsolatban van, ez ugyanis a legfontosabb csatatérállam, ahol a választás eldőlhet. Itt rengeteg levélszavazat érkezett, amelyeket jó eséllyel csak csütörtökre fognak megszámolni. Közben viszont Charlie Kirk, a republikánus Turning Point USA alapítója azt írja, hogy kár lenne Arizona államban elfogadni Joe Biden győzelmét, hiszen a választás még tart, a szavazatokat pedig még mindig számolják.

Arizona ballots are still being counted. The activist media wants to tell you that AZ is over, it is not.

— Charlie Kirk (@charliekirk11) November 4, 2020