Biden megnyerte Michigant is, már csak Nevada kell a győzelemhez

Nagyon úgy néz ki, hogy Joe Biden behúzta Michigan állam 16 elektori szavazatát is. Hivatalos eredmény még nincs, de a Fox News-tól a CNN-ig a legtöbben már odaítélték a győzelmet. Az AP ebben a legvisszafogottabb, azért akkor lesz csak teljesen biztos, ha már ők is bejelentik.

CNN PROJECTION: Joe Biden wins Michigan, reclaiming another "blue wall" state President Trump won in 2016 and narrowing Trump's path to 270 electoral votes https://t.co/sYCuRkx7Lw #CNNElection pic.twitter.com/JhD7W06pz5

— CNN Politics (@CNNPolitics) November 4, 2020