Trump ügyvédje elhatárolódott a Borat 2-ben megjelenő kompromittáló videótól

Rudy Giuliani teljes kitalációnak minősítette a filmrészletet, amelyben a kezével a nadrágjában ábrázolják.

Felforrósodott a hangulat a holnap debütáló Borat 2 körül. A filmben látható, már előzetesen nagy port kavaró jelenet szerint Rudy Giulianival egy szállodai szobában készítenek interjút arról, hogyan kezeli a Trump-adminisztráció a koronavírus-járványt. A kamuinterjút készítő nő (Maria Bakalova, aki Borat lányát játssza a filmben) ezután meghívja a 76 éves Giulianit egy italra. Miután a férfi leveszi a mikrofont, lefekszik az ágyra, és úgy tűnik, hogy a nadrágjába teszi a kezét. A filmben ezután Sacha Baron Cohen beront a szobába, miközben azt kiabálja:

„Ő még csak 15 éves! Túl öreg magához!”

New York volt polgármestere Twitter-üzenetben reagált a kiszivárgott filmrészletre:

„A Borat-videó teljes koholmány. Az ingemet tűrtem be, miután levettem a mikrofont. Sem az interjú előtt, alatt vagy után nem viselkedtem helytelenül. Ha Sacha Baron Cohen mást állít, az kőkemény hazugság.”

Rudy Giuliani e mellett azt hangoztatja, ez az egész csupán egy ügyes médiatrükk, amivel megpróbálják az ő, és a választók figyelmét elterelni Joe Biden és családja bűncselekményeiről.

A Boratot megformáló Sacha Baron Cohen egyelőre nem reagált az ügyvéd üzenetére.

A Giuliani-botránytól eltekintve a film készítői az utóbbi hónapokban egyébként is rákapcsoltak a népszerűsítésre: Borat hol a Twitteren állt be teljes mellszélességgel Trump mellé, hol egy plakáton demonstrálta, miként visel szájmaszkot egy igazi kazah férfi, aki komolyan veszi a koronavírus-járványt.

A holnap bemutatásra kerülő filmben a kazah nép gyermeke azért tér vissza Amerikába, hogy a lányát ajándékul adja a Mike Pence-nek, akit ő Mike Penisnek hív. Közben persze akad némi problémája a hatóságokkal, már csak abból az okból is, hogy a 2006-os első filmet követően rengetegen felismerik. A történetből természetesen nem maradhatott ki a koronavírus-járvány sem: az előzetesből megtudhatjuk, hogyan kell serpenyővel agyonütni a láthatatlan kórokozót.

A film már a bemutató előtt viták kereszttüzébe került, a kritikusok is vegyesen fogadták. Az IndieWire-ben megjelent cikk írója már csak a címe miatt is az egekbe magasztalja az alkotást.

A Borat 2 teljes címe Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, ami szabad fordításban körülbelül annyit tesz: Borat következő mozifilmje: Csodálatos vesztegetési ajándék az amerikai rezsimnek az egykor dicsőséges kazah nép megsegítésére.

A The Guardian kritikája szerint viszont a Borat 2 nem egy korszakos remekmű, és csaliként használja az amerikai elnökválasztást egyébként is körüllengő felhajtást.

Holnap már mi magunk is értékelhetjük Sacha Baron Cohen 2020-as alakítását: a filmet az Amazon Prime-on mutatják be október 23-án.

Kiemelt kép: Paul ELLIS / AFP