Szlovákiában drákói szigor jön, kitört a botrány a koalícióban

A kormányfő szerint ez az utolsó esély a lockdown előtt. Igor Matovic szerint néhány tucat ember haláláért gazdasági minisztere lesz felelős.

Szlovákiában hétfőtől a középiskolák áttérnek a távoktatásra, de az országos válságstáb további korlátozásokról is döntött. Az általános iskolák tanulóinak kötelezővé teszik a maszkviselést, a tanítás után nem lesznek szakkörök. A Paraméter emlékeztet rá, a központi válságstáb vasárnap úgy döntött, hogy október 15-től:

kültéren is kötelező lesz a maszkviselés,

betiltanak minden tömegrendezvényt,

betiltják a gyülekezést 6 fő felett,

éttermekből csak elvitelre lehet ételt rendelni, fogyasztani csak kültéren lehetséges,

bezárnak a fitnesz- és wellnessközpontok, fürdők, aquaparkok, szaunák,

a boltokban, bevásárlóközpontokban 1 személyre 15 négyzetméternek kell jutnia,

ismét bevezetik a 65 év felettiek vásárlási idejét (9.00-11.00).

Igor Matovic kormányfő a válságstáb ülése után azt mondta, az új szigorításokkal próbálják behúzni a vészféket, ha ez sem segít, jön úgynevezett „lockdown”, azaz teljesen lezárják az országot, mindent bezárnak.

A kormány rendkívüli ülése előtt komoly koalíciós feszültség alakult ki. Richard Sulík gazdasági miniszter a válságstáb ülésén bírálta a tárgyalt intézkedéseket, majd ott is hagyta a megbeszélést. A miniszterelnök és a többi koalíciós partner felelőtlennek nevezték a viselkedését.

A Körkép idézte a kormányfőt, aki a Markíza Televízió esti híradójában minisztere bírálatakor emlékeztetett rá, hogy a maszkviselés már kevés lehet.

Ha most azt gondoljuk, hogy gumipuskával le tudunk lőni egy mamutot, akkor nagyot tévedünk.

A kormányfő szerint az edzőtermek, éttermek és színházak bezárása ellen tiltakozó gazdasági minisztere hazudott, mert

nem veszi komolyan azt a katasztrofális helyzetet, amiben vagyunk. Neki az a célja, hogy mindenáron szerethető legyen ahelyett, hogy tartaná a hátát. Számára most az a fontos, hogy szavazatokat szerezzen, pedig itt mos életekről van szó. Bátran ki merem jelenteni, hogy azzal, amit ma Richard Sulík csinált, néhány tucat ember haláláért ő lesz a felelős.

Az ügyben megszólalt az előző kormányfő, Peter Pellegrini pártja is, jelezve, a vasárnap hozott intézkedések is a Matovic-kormány alkalmatlanságát igazolják, de nem most jött el az ideje annak, hogy bojkottálják azokat.

A kormány eltékozolta a nyarat, nem erősítette meg a közegészségügyi hivatalokat, az egészségügyi dolgozók létszámát, elhanyagolta a megelőzést és a népművelést. Ennek eredménye, hogy a koronavírus immár kontroll nélkül terjed és olyan helyzetbe kerülhetünk, mint tavasszal volt Olaszország vagy Spanyolország több száz vagy ezer halottal.

Az ellenzéki párt elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány két magasrangú képviselője sértő üzeneteket továbbítson egymásnak a médián vagy a közösségi hálón keresztül, mivel ez bizalmatlanságot ébreszt az emberekben a meghozott intézkedésekkel szemben.

Pellegrini pártja úgy vélte, a fertőzést csak akkor lehet megállítani, ha mindenki úgy viselkedik a másikkal, mintha maga is fertőzött lenne és olyan óvatos lesz, mintha körülötte is mindenki fertőzött lenne.

