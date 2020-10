Régebben van hatalmon, mint Lukasenka, de simán lehet újabb 7 évre elnök

Vasárnap tartották az elnökválasztást Tádzsikisztánban, ahol Emomalii Rahmon újabb hét évre jelöltette magát a posztra.

A 68 éves Rahmon 1992 óta vezeti a nyolcmilliós országot, és bár időközben egy több ezer áldozatot követelő polgárháború is lezajlott, hatalma eddig töretlen volt. A sok izgalmat nem ígérő választás nem is keltett volna nagy figyelmet, ha az utóbbi hetekben-hónapokban nem következik be váratlan politikai fordulat egy sor posztszovjet országban. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek, aki huszonhat éven át őrizte szilárdan hatalmát, augusztus óta folyamatos ellenzéki megmozdulásokkal kell szembenéznie. Az elnökválasztás elcsalt eredményére hivatkozva sorozatos utcai tömegtüntetések zajlanak az országban, Kirgizisztánban pedig a múlt héten söpörte el a választás hivatalos győzteseit a népfelkelés.

Rahmon nem egyedül indult az elnöki posztért, mind a négy kihívója a parlament tagjai közül került ki, a kampányban azonban nem merték kritizálni az elnököt. A dw.com beszámolója szerint a választásra érkező nemzetközi megfigyelők úgy látták, hogy a főváros lakossága még megnevezni sem igen tudta, kik vannak versenyben a posztért Rahmonnal szemben.

Tádzsikisztánban egy 2016-os népszavazással módosították az alkotmányt, amely így lehetővé teszi, hogy Rahmon akár élethosszig betölthesse az államfői tisztséget. A parlament korábban a „béke és a nemzeti egység megteremtője, a nemzet vezetője” címmel ruházta fel Rahmont.

A kolhozelnökből lett államfő titkosszolgálata a The Diplomat szerint a múlt hónapban előre gondoskodott arról, hogy igazi ellenzéki jelölt ne juthasson a jelölések közelébe. Egy fiatal ügyvéd, Faromuz Irgashev a Youtube-on jelentette be, hogy indulni akar az elnökségért, de a szolgálat emberei néhány napon belül hosszú sétára vitték otthonából.

A megfigyelők szerint Tádzsikisztánban Rahmon hivatali ideje alatt egyszer sem volt szabad a választás, 2015-ben például terrorszervezetnek nyilvánította és betiltotta az egyik legnagyobb ellenfelét, a mérsékeltnek tekintett Iszlám Újjászületés Pártját.