A Facebook törölte Trump egyik posztját, amelyben a Covidról értekezett

Hétfőn tért vissza a Fehér Házba a koronavírussal kezelt Donald Trump, és ugyan korábban azt mondta, hogy tanult abból, hogy ő is megfertőződött, erre nem sok jel mutatkozik. Mindössze három nap kórházi tartózkodás után a rezidenciára való megérkezéskor rögtön levette a szájmaszkot, holott még fertőz, ráadásul a stábjából is többen elkapták a vírust.

Kedden aztán a Twitteren és a Facebookon is kifejtette a nézeteit és azt írta, hogy az Egyesült Államok megtanult együttélni az influenza-szezonnal, így lesz ez majd a koronavírussal is, amely, Trump szerint, a populáció bizonyos részeiben sokkal kevésbé halálos, mint az influenza. A koronavírus halálozási rátájáról még nincsenek pontos információk, de a Johns Hopkins Egyetem szerint akár tízszerese is lehet az influenzának.

A CNN beszámolója szerint a Facebook eltávolította a bejegyzést, arra hivatkozva, hogy az valótlan állításokat tartalmaz a Covid-19 veszélyességével kapcsolatban. A Twitteren ugyan meg lehet nézni még a bejegyzést, de el van rejtve egy üzenet mögé, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a poszt megsértette az oldal szabályait azzal, hogy valótlan és potenciálisan veszélyes információkat tartalmaz a vírussal kapcsolatban.

Kiemelt kép: NICHOLAS KAMM/AFP