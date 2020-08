Rabszolgaként ábrázolták Daniele Obono fekete bőrű képviselőnőt egy francia hetilapban

Elítélte a teljes francia politikai elit a hét végén, hogy egy fekete bőrű képviselőnőt rabszolgaként ábrázolt a Valeurs Actuelles című ultrakonzervatív hetilap. Emmanuel Macron államfő szombaton személyesen hívta fel Daniele Obono érintett radikális baloldali politikust, hogy támogatásáról biztosítsa és jelezte, hogy a rasszizmus minden formáját határozottan elítéli – jelezte az elnöki hivatal.

Jean Castex miniszterelnök a Twitteren felháborító publikációnak nevezte a hetilap kapcsolódó írását, és a teljes kormány támogatásáról biztosította az ellenzéki politikust.

– mondta a kormányfő.

A Valeurs Acruelles csütörtökön megjelent számában egy hétoldalas szöveget közölt, melyben a lap magyarázata szerint a párizsi képviselőnő „megtapasztalja az afrikaiak felelősségét a rabszolgaság borzalmaiban”. A cikket illusztráló rajzokon a fekete bőrű Daniele Obonót láncravert rabszolgaként ábrázolják.

Mindenki szabadon írhat undorító regényt, a törvény által meghatározott korlátok szerint. Szabadon is lehet utálni ezt a regényt. Én utálom, és a képviselőnő mellett állok

– jelezte Eric Dupond-Moretti igazságügyi miniszter.

Az SOS Racisme (SOS Rasszizmus) nevű jogvédő szervezet közleményben ítélte el „azt a gyűlölethadjáratot, amelyet az elmúlt években több fekete bőrű vagy észak-afrikai származású politikus elszenvedett”. A szervezet azt is jelezte, hogy megvizsgálja a jogi eljárás indításának lehetőségét.

Daniele Obono már pénteken a Twitteren felháborodásának adott hangot „a gyalázatos, ostoba és kegyetlen szélsőjobboldali” írás miatt. Pártja, a radikális baloldali Lázadó Franciaország elnöke, Jean-Luc Mélenchon pedig elítélte a képviselőnő elleni „undorító zaklatást”.

A lap azt állítja, hogy egy olyan fikcióról van szó, amely arra kívánta ráirányítani a figyelmet, hogy az afrikaiak milyen módon vettek részt a 18. században a rabszolgaság megszervezésében.

Értjük, hogy ez a szélsőségesen erőszakos jelképpel terhelt kép ledöbbentette Daniele Obonót. Ezért tőle személyesen elnézést kérünk. Ha találkoznék most vele, elnézést kérnék, sajnálom, hogy megbántottuk

– mondta Tugdual Denis, a lap főszerkesztő-helyettese a BFM hírtelevízióban, aki hozzátette, hogy a Valeurs Actuelles nem rasszista lap.

Az volt a célunk, hogy egy fikciót közöljünk. Tény, hogy összetett, tény, hogy nyakatekert, talán rosszul is veszi ki magát, talán morbid is, de nem rosszindulatú és nem is durva