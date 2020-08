Ebben az országban száz napja nincs új koronavírus-fertőzött

Miközben a világ jelentős részén továbbra is megállíthatatlanul terjed a koronavírus, újabb mérföldkőhöz érkezett a járványkezelésben régóta mintaállamként emlegetett Új-Zéland.

Az országban egy hónappal ezelőtt gyógyult fel az eddig utolsó koronavírusos beteg, és immár századik napja nem regisztráltak új fertőzést.

Új-Zélandon a rendkívül szigorú és korán meghozott intézkedéseknek – többek között a közel kéthetes, szinte teljes kijárási tilalomnak – köszönhetően április végére sikerült megállítani a járvány terjedését, így június elején az elsők között térhettek vissza a rendes kerékvágásba.

Ennél is nagyobb fegyvertény azonban, hogy azóta is sikerült elkerülniük a vírus újbóli megjelenését, szemben több más országgal. A környéken sem mindenhol ilyen jó a helyzet, sőt, az ausztráliai Melbourne-ben például a kormány katasztrófahelyzetet hirdetett a járvány miatt, háztartásonként naponta csak egy ember mehet el vásárolni, éjszaka pedig kijárási tilalom lesz, de fellángolt a járvány az vietnámi Danangban is, ahol pedig korábban három hónapig nem találtak új fertőzöttet.

Az új-zélándi hatóságok ezzel eyütt továbbra is elővigyázatosságra intik a lakosságot, szerintünk aggodalomra ad okot, ha az emberek megtagadják a tesztelést, nem követik az alapvető higiéniai szabályokat, vagy elfelejtik használni a kormányzati nyomon követési alkalmazásokat.

„Mindannyian tudjuk, hogy nem engedhetjük meg magunknak az önelégültséget. Láttuk a tengerentúlon, hogy a vírus milyen gyorsan megjelenhet újból, és terjedhet el olyan helyeken, amelyeket korábban sikerült kontroll alatt tartani. Nekünk is fel kell készülnünk az esetleges jövőbeli eset gyors felszámolására” – nyilatkozta Dr. Ashley Bloomfield egészségügyi főigazgató.

Kép: AFP