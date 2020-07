Villanypásztorokkal oldanák meg a medveproblémát Romániában

Villanypásztorok felszereléséről szóló programot bocsátott közvitára a román környezetvédelmi minisztérium, amelynek vezetője, Costel Alexe miniszter szerint így oldható meg a romániai medveprobléma – írja az MTI.

A program közvitára bocsátását a szaktárca jelentette be szerdán közleményben. E szerint a román állam támogatná mintegy ezer villanypásztor felszerelését házak, juhistállók, mezőgazdasági területek, gyümölcsösök köré. A környezetvédelmi alapnál pályázhatnak az érdeklődők, a költségeket teljes mértékben megtéríti az állam. Egy pályázó maximum 2000 lejre (144 ezer forint) nyújthat be támogatási igénylést. Azon megyék lakósai jelentkezhetnek, ahol a nagyvadak rendszeresen károkat okoznak. A közlemény szerint a jelentős magyar nemzetiségű lakossággal rendelkező Kovászna, Hargita és Maros megyék is szerepelnek a listán.

Costel Alexe miniszter szerint ez a program összebékíti az állam mindkét nagy felelősségét, egyrészt a biodiverzitás megőrzését, másrészt az ember és a nagyvadak közötti incidensek elkerülését. Az idén a kormány 1,5 millió lejt (108 millió forint) költ a villanypásztorokra – mondta.

Európában Románia területén él a legtöbb barnamedve. Az elmúlt években egyre több medvetámadásról érkezett jelentés, a nagyvadak hegyvidéken bejárnak a lakott területekre élelemért. A medveállomány azt követően szaporodott túl, hogy 2016-ban a Ciolos-kormány a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a környezetvédelmi minisztérium évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt.

A környezetvédelmi tárca megrendelésére 2019 tavaszán készített állománybecslés szerint az országban 6450 és 7200 közötti a vadon élő medvék száma. A medvepopuláció megőrzésére vonatkozó, tavaly kibocsátott akcióterv szerint a nagyragadozók romániai élőhelyén ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontból az optimális egyedszám négyezer lenne.

Kiemelt kép: Daniel MIHAILESCU/AFP