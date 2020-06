Szélsőjobbos tüntetők csaptak össze a rendőrökkel London belvárosában

Összecsaptak a szélsőjobboldali tüntetők a rendőrséggel London belvárosában, miután az erőszaktól félve lemondtak egy antirasszista tüntetést. Körülbelül 200 tüntető gyűlt össze a Kenotáfium előtt, ami a miniszterelnök hivatalához közeli háborús emlékszobor.

Hi @pritipatel Your far-right sympathisers are kicking off in London.

Will you be demanding they are hung from the lampposts down The Mall or do they need to be black people? pic.twitter.com/GFt7XJUlcb

— Rachael Swindon (@Rachael_Swindon) June 13, 2020