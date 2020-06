Olaszország és Szlovénia megnyitotta az első közös határátkelőt

Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország közötti első határátkelő megnyitásán szombaton, miközben június 15-étől az olaszok Franciaországba, Németországba, Görögországba, Svájcba és Ausztriába is szabadon utazhatnak.

Az olaszországi Gorizia és a szlovéniai Nova Gorica közötti átkelőt nyitották meg elsőként. Kizárólag Friuli – Venezia Giulia lakosai élhettek a határátlépés lehetőségével, és egész nap hosszú kocsisorok vártak az átjutásra az olasz oldalról. Az olaszok elsősorban olcsóbb üzemanyagot mentek venni Szlovéniába. Hasonlóan hosszú sorok alakultak ki a francia-olasz határon fekvő Ventimigliában is, ahova a franciák olcsóbb cigarettát mentek vásárolni.

Szlovénia hétfőn nyitja meg az Olaszországgal közös összes határátkelőt, hasonlóan Svájc felé is szabad lesz az átlépés Olaszország minden tartományának lakosai számára. Az olaszokat nem helyezik többé karantén alá Franciaországban sem. Ausztria keddtől nyitja meg az olaszokkal közös határátkelőket. A karintiai Villachban található kereskedelmi központ a szomszédos Friuli-Venezia Giuliában reklámozza, hogy visszavárja az olaszokat, akikből évente 250 ezren vásárolnak itt. Görögország is hétfőtől engedi be az olasz turistákat, akiket nem helyeznek többé karanténba.

Magyarországon az Olaszországból érkezőkre továbbra is érvényes a karantén alá helyezés.

Olaszország június 3-án nyitotta meg külső határait. Az EU-országokból érkezőktől semmilyen igazolást nem kér, és senkit nem helyez vesztegzár alá. Franciaországhoz hasonlóan Olaszország is július elsejétől tervezi megnyitni a schengeni övezeten kívüliek előtt is a koronavírus-járvány miatt még márciusban lezárt határait.

Az olasz polgári védelmi hatóság szombat esti adatai szerint az utóbbi egy nap alatt 346 új fertőzöttet diagnosztizáltak, közülük 210-et Lombardia tartományban. Ötvenöten haltak meg egy nap alatt, közülük 23-an Lombardiában. A halottak száma elérte a 34 301-et, az aktív fertőzöttek száma 30 ezer alá csökkent, kórházban már kevesebb mint 4 ezer beteget kezelnek, intenzíven 220-at. A halottakat és gyógyultakat számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma túllépte a 236 ezret.

Lombardiában, a közép-olaszországi Lazio és a déli Puglia tartományban a legmagasabb a fertőzésképességet mutató reprodukciós ráta, amely ezekben a régiókban ismét megközelítette a veszélyesnek tartott 1-es értéket.

Rómában egy idős betegeknek fenntartott rehabilitációs központban az utóbbi héten öten veszítették életüket, és több mint 90-en betegedtek meg, köztük orvosok és rokonok is. Egy római foglalt házban egy többgyerekes perui család bizonyult pozitívnak, és a ház összes lakóját karantén alá helyezték.