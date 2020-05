Szerdától nyit Olaszország, büféplacc lesz Párizs, hatodik karantén a spanyoloknál

Egyszerre nyitnak az olasz tartományok

Olaszország június 3-tól az EU-tagállamaiból és Nagy Britanniából érkezők, június 15-től pedig az összes többi beutazó előtt megnyitja határait, miközben az óvintézkedések értelmében továbbra sem engedélyezett a kongresszusok rendezése, valamint a büféreggeli sem.

Olaszország igazi újraindulásának dátuma június 3. lesz, amikor az olaszok elhagyhatják tartományaikat és szabadon utazhatnak az országon belül.

Luca Zaia, az északkelet-Veneto tartomány kormányzója „szép jelzésnek” nevezte, hogy az országot különbségtétel nélkül egyszerre nyitják meg a járványtól megkímélt déli és a gócpont északi régiók között. Az egyidejű nyitást érthetetlennek nevezte Vincenzo De Luca, a déli Campania tartomány elnöke, hangsúlyozva, hogy a régióban továbbra is kötelező a szájmaszk viselete a szabadban is. Ezt Venetóban hétfőtől eltörölik. A déli régiók vezetői, többek között Szicília és Szardínia kormányzója nem zárta ki, hogy a karanténintézkedések országos eltörlése ellenére tartományi szinten korlátozásokat vezethetnek be a kívülről érkezők esetében.

Június 3-tól Olaszország külső határait is megnyitja az EU-ból és Nagy-Britanniából érkezők előtt, akikkel szemben a karanténkötelezettséget is megszüntetik. Ezzel szemben az olaszok még nem utazhatnak szabadon számos EU-tagállamba, Nagy-Britanniában karantén alá helyezik őket. Június 15-tól az EU-n kívüli beutazók is szabadon léphetnek be Olaszországba.

„Készen állunk a külföldiek fogadására”- hangsúlyozta a kölcsönösség elvét szorgalmazó Luigi Di Maio külügyminiszter, aki június 5-én Németországban, június 6-án Szlovéniában, 9-én Görögországban egyeztet az olaszokra kivetett korlátozások eltörléséről. A vasárnapi olasz sajtó adatai szerint az olaszok előtt jelenleg 22 EU-ország tartja zárva határait.

Június közepén fejeződik be az iskolai távoktatás, mintegy 7 millió olasz veheti ki szabadságát az egyelőre kevésbé forró nyár eleji hetekben. Június közepétől Olaszországban megnyitják a nyári gyerektáborokat, valamint újraindulhatnak a mozik, színházak, koncerttermek és szórakozóhelyek, többek között a diszkók is.

Lezárják a forgalom elől a párizsi belvárost

Nyitott bárrá válhat keddtől Párizs, ahol a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések újabb enyhítésének keretében 11 hét után megnyithatnak a vendéglátóhelyeknek, de egyelőre csak a teraszokon fogadhatnak vendégeket. A fővárosi önkormányzat döntése nyomán azonban azok szinte valamennyi közterületet, a járdákat és a forgalom elől lezárt úttesteket is elfoglalhatják.

A járdákat nyugodtan, ha van hely és a parkolóhelyeket is. Lesznek hétvégék, amikor lezárjuk a forgalom elől az utcákat azért, hogy a bároknak és az éttermeknek több hely jusson

– mondta Anne Hidalgo főpolgármester a Le Parisien című napilapnak adott interjúban.

Az intézkedés része a fővárosi önkormányzat bárokat és éttermeket féléven át, márciustól szeptemberig támogató programjának.

A vendéglátóhelyeknek a támogatásért cserébe tiszteletben kell tartaniuk egy tízpontos chartát, amelyben az egészségügyi és környezetvédelmi előírások mellett az is szerepel, hogy a kiterjesztett teraszokat este 10 órakor be kell zárni a lakók nyugalma érdekében.

A városháza csaknem húsz utcát zár le a nyáron a gépkocsiforgalom elől a teraszok kiterjesztésére.

Az önkormányzati választások június 28-i második fordulójában a legesélyesebbnek számító jelenlegi baloldali főpolgármester elutasította legfőbb kihívója, a jobbközép Rachida Dati vádját, miszerint a koronavírus-válsággal kampányol az újraválasztásáért.

A kormány csütörtökön jelentette be, hogy a vendéglátóhelyek szigorú előírások mellett kedden megnyithatnak az egész országban, de a vírus által leginkább veszélyeztetett fővárosi régióban egyelőre csak a teraszokon fogadhatnak vendégeket.

Egy utolsó szükségállapot

A spanyol kormány hatodszorra és ezúttal utoljára kezdeményezi a parlamentnél a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot meghosszabbítását – jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök Madridban tartott vasárnapi sajtótájékoztatóján.

A március 15. óta érvényben lévő szükségállapot felhatalmazást ad a kormánynak rendkívüli intézkedések bevezetésére a járványügyi védekezésben, ilyen például az állampolgárok szabad mozgásának korlátozása.

Az alkotmány értelmében egyszerre 15 napra rendelhető el, további fenntartásához minden alkalommal a törvényhozás támogatása szükséges.

„Nem feledhetjük, hogy a Covid-19 életek ezreit követelte. Óvatosságot kérek és az egészségügyi szabályok betartását. Csaknem elértük, amit terveztünk” – hangsúlyozta a kormányfő. Mint mondta, a szükségállapot utolsó, június 21-ig tartó szakasza már sokkal könnyebb lesz, mint korábban, hiszen fenntartása mellett folytatódik a járványügyi korlátozások fokozatos feloldása.

Június 8-tól azok a tartományok, amelyek a lazítások utolsó, hármas fázisában lesznek, visszakapják az egészségügyi minisztériumtól a járványügyi hatásköröket, és maguk dönthetnek arról, hogy milyen ritmusban, hogyan folytatják az enyhítéseket. Egyedül az állampolgárok szabad mozgásának korlátozása az, ami továbbra is a központi kormány kezében marad, amíg tart a szükségállapot – tette hozzá Pedro Sánchez. Ez azt jelenti, hogy lejártáig várhatóan továbbra sem hagyhatja el senki a lakhelye szerinti megyét. (MTI)