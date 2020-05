Csak alsóneműt viselt az átlátszó védőruhája alatt az orosz nővér

Azt mondja, nem tudta, hogy ennyire látni mindenét.

Egy este alatt szenzáció vált abból az orosz ápolónőből, aki semmi mást nem vett fel a védőruhája alá az oroszországi Tula kórházában, mint fehérneműt – írta Daily Mail. Vagyis, a megfelelő védelem érdekében, az alsónemű – vagy bikini? – mellett, van rajta kesztyű, védőszemüveg és maszk is, de ezek nem igazán módosítanak a látványon.

Egy helyi lapnak, a Tulskie Novostinak a birtokába is került arról egy kép, ahogy a nővér éppen gyógyszert oszt a férfi betegek egy szobájában. A betegek le sem tudták róla venni a szemüket – állította a lapnak a képet megosztó informátora. Ahogy azt is mondta, de ebben már kevésbé hiszünk, hogy nem volt tudatában annak, hogy mindene kilátszik a védőruha alól. Állítólag azért nem volt rajta több , mert a köpeny alatt nagyon melege volt, és nem képzelte, hogy így viszont semmit nem hagy a képzeletre. Tula 200 kilométerre, délre található Moszkvától, ma a maximum hőmérséklet 15 fok.

Медсестре из Тулы, надевшей купальник под защитный костюм, сделали замечаниеhttps://t.co/4OMCvsiXPg К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применено дисциплинарное взыскание после того, как она появилась перед пациентами в ку… #Тула #ТН pic.twitter.com/gNneemIGn9 — Тульские новости (@newstula) May 19, 2020

A kép és a rövid történet gyorsan bejárta az orosz sajtót, a regionális egészségügyi miniszter pedig megrótta a nővért, mert megszegte a szabályokat.

A kommentelők többsége azonban a nővér mellé állt, olyanokat írnak, hogy „az életét kockáztatja” munkája közben, más pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a nővér ezzel csak azt mutatta meg, mennyire lehetetlenek a körülmények a kórházakban.

A Daily Mail arról is ír, hogy mindez a koronavírus osztályon történt, ez nem valószínű, nem is találjuk máshol ezt az információt. Mindemellett Oroszországot komoly mértékben sújtja a járvány, a hivatalos adatok szerint a világ második legtöbb fertőzött embert itt regisztrálták, összesen már 308 705 főt, valamint 2972 áldozatot is szedett már a koronavírus. Legalábbis az orosz hatóságok adatai szerint, szakértők szerint viszont sokkal többen halhattak meg az országban a vírus miatt.