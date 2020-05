A halálba zuhant egy nő, aki túrázással ünnepelte a karantén végét

Meghalt egy nő Törökországban, miután lezuhant egy 35 méter magas sziklaszirtől – írja a Daily Mail.

A 31 éves kazahsztáni Olesia Suspitsina egy barátnőjével ment túrázni vasárnap a vízesésiről híres Düden Parkba. A két nő a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések lazítását akarta megünnepelni. Túrázás közben Suspitsina az egyik szirt szélére ment, hogy egy fotót készítsen. Átmászott a biztonsági korláton, de egy ponton megcsúszott a füvön és a mélybe zuhant.

A barátnője riasztotta a biztonsági szolgálatot, de már csak a nő holttestét találták meg a vízben. A rendőrség megállapította, hogy a tragédiát baleset okozta.

Suspitsina túravezetőként dolgozott Antalyában, közeli barátai elmondása szerint intelligens és vidám személyiség volt, aki imádott Törökországban élni. A holttestét vasárnap fogják hazaszállítani Kazahsztánba.

