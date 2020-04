Száznál több kórházi dolgozó halt meg a briteknél koronavírusban, állapotos nővér, hétgyermekes apa is van köztük

Több mint 21 ezren haltak már meg az Egyesült Királyságban a koronavírus miatt, jóllehet a brit kormány által közölt adatok csak a kórházakban bekövetkezett halálesetek számát mutatják, miközben nagyon sokan veszítik életüket idősotthonokban is, a statisztikai hivatal szerint csak az április 17-én zárult hétnapos időszakban kétezren. Ezért a brit kormány kedden bejelentette, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a napi adatsorban ezentúl közlik a kórházakon kívül történt halálozások számát is.

Az elhunytak között van több mint száz egészségügyi dolgozó is, róluk szolgál részletekkel a BBC, pontosan száz, a brit egészségügyi szolgálatnál dolgozó áldozat nevét, arcképét és rövid történetét közölve. A cikk szerint van köztük állapotos nővér, hétgyermekes apa is, és sokan közülük bevándorlók. Feltűnő az is, hogy az áldozatok között több, a 20-as, 30-as éveiben járó nővér is van.

Az összeállítás itt nézhető meg.