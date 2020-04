Zamár- (vagy szabra)csikóra bukkantak Kenyában

Ha valaki vadállatokkal foglalkozik, mindig a váratlant várja.

A fenti idézet attól a mentőcsapattól származik, akik rábukkantak a kisállatra annak anyja mellett. Az esetről a CNN számolt be: a Chyulu Hills nemzeti parkban talált állaton kevés csík volt, azok se túl sötétek és nem is fedték a teljes testét. Mikor később megvizsgálták, akkor jöttek rá, hogy ő nem is zebra, hanem egy szamár-zebra hibrid.

Az anyazebrát (akinek nincs neve) a szintén kenyai Tsavo East nemzeti parkban fogadták be, ott töltött egy kis időt, miután átszállították a Chyulu Hillsbe. Az idő pedig finoman szólva is tartalmasan telt, ugyanis tizenkét hónappal később (ennyi a zebrák vemhességi ideje) megszületett a már említett hibrid. Nem volt nehéz visszanyomozni, hogy egy évvel korábban egy hím szamárral szűrte össze a levet. Rossz hír, hogy ha a kiscsikó eléri a serdülőkort, utána nem lesz párzóképes.

Mutatunk egy fotót az állatról, a többit pedig ide kattintva megnézheti. Ez a hibrid amúgy nem feltétlenül ritka, Budapesten is született már hasonló.

