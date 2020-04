Minden nap egyre több halálos áldozata van a koronavírusnak New Yorkban

„New York államban kedden 779 beteg halt meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben” – jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Andrew Cuomo, New York állam kormányzója.

A kormányzónak hétfő óta minden nap azt kell közölnie, hogy az adott napon szedte a járvány a legtöbb halálos áldozatot. New York városában szerda délelőttig 4009, az Egyesült Államok egész területén pedig 13 ezernél több halottat regisztráltak.

Az Egyesült Államokban szerda délig összesen 402 923 fertőzöttet diagnosztizáltak.

„Van egy jó hírem és van egy rossz” – kezdte sajtókonferenciáját szerdán Andrew Cuomo kormányzó. Jó hírként említette, hogy a társadalmi elkülönülés gyakorlata eredményes. A rossz hírről pedig úgy fogalmazott: nemcsak rossz, hanem „borzalmas”, ugyanis folyamatosan emelkedik a Covid-19 betegségben elhunytak száma.

A kormányzó bejelentette: több vírustesztet végeznek majd a kisebbségi közösségekben, a spanyolajkúak és az afroamerikaiak között. Bejelentette azt is, hogy a munkanélküli segélyért folyamodó minden egyes embernek 600 dollárral megnövelik a segély összegét. „A szövetségi kormányzat átutalja majd ezt, de New York állam nem vár, azonnali hatállyal kifizeti az embereknek” – mondta.

A New Yorkkal szomszédos New Jerseyben az elmúlt 24 órában több mint háromezer új fertőzöttet diagnosztizáltak. Phil Murphy kormányzó a szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy az államban több mint 47 ezer a fertőzöttek, és több mint 1500 a halottak száma. A kormányzó szintén több hűtőkamiont kért a szövetségi kormánytól, mert New Yorkhoz hasonlóan ebben az államban is megteltek a halottasházak.

Pennsylvaniából szerdán több mint további halálesetet és 1680 új fertőzést jelentettek, az államban több mint 16 ezer a koronavírusos fertőzéssel diagnosztizáltak száma.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Justin Lane