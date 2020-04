Szlovákiában a rendkívüli állapot sem kizárt

A kormányfő belengette, hogy teljesen leállítják az országot, ahogy Kína tette Vuhan városával.

Igor Matovic bejelentette, néhány hétre rendkívüli helyzet, úgynevezett blackout léphet érvénybe, amikor szigorúan a minimumra korlátoznák az emberek mozgását, katonai fegyelem lépne életbe, a katonaság szervezné az ellátást, írta az Új Szó.

A Paraméter a hír kapcsán arról ír, hogy a kormányfő szerint a gazdaság leghamarabb úgy indulhatna újra, ha bevezetnék a rendkívüli állapotot, leállna a termelés minden üzemben, kijárási tilalom lépne életbe.

Matovic szerint ilyen döntés csak akkor születhet, ha ezzel mindenki egyetért. A szlovák állami hírügynökségnek a gazdasági miniszter, Richard Sulík máris jelezte, nem támogat egy ilyen lépést. Ha nem történik valami olyan rendkívüli dolog, mint Olaszországban, ő ellenezni fogja az ilyen kísérletezést.

Az a döntés viszont már most megszületett, hogy a kormány létrehoz egy pénzalapot, amely a legnehezebb helyzetbe került embereken, családokon segít. A kormányfő felajánlotta fizetését, amíg a jelenlegi válság tart, és szerinte így tesz több miniszter is. A miniszterelnök bejelentése után több párt is jelezte, képviselői hozzájárulnak bizonyos összeggel az alaphoz.

