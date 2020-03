Taxiutalványt kapnak az idősek Bécsben

Bécs városa újabb intézkedésekkel segít a lakosoknak a koronavírus elleni védekezésben. Taxiutalvány jár az időseknek, chatbot és szükségszállás hajléktalanoknak – derül ki a Bécs Város Külképviseleti Irodájának közleményéből.

Az egykori Sophienspital kórház területén állították fel azt a szükségszállást, ami százhúsz otthontalannak ad ideiglenes menedéket. A hajléktalanok jelenleg az egyik legveszélyeztetettebb csoport, otthon hiányában ugyanis a fertőzés rendkívül gyorsan terjedhet közöttük. A 2006-ban bezárt Sophienspital a Bécsi Szociális Alap és a Vöröskereszt együttműködése révén tél óta szolgál éjjeli menedékhelyként. A jelenlegi krízis miatt az eredetileg májusig tervezett szükségszállás nyárig tart majd nyitva – jelentették be Kathrin Gaal lakhatásért és Peter Hacker szociális ügyekért felelős tanácsosok. A kórház területén később a tervek szerint a főváros által támogatott lakások kerülnek kialakításra.

A másik magas rizikófaktorú csoport, az idősek helyzetén is szeretne könnyíteni az osztrák főváros azzal, hogy taxiutalványokat oszt szét köztük. Háromszázezer 65 év feletti lakost értesített levelében Michael Ludwig bécsi polgármester arról a lehetőségről, hogy 50 euró értékben a legszükségesebb teendők elvégzésére utalványt kapnak. Aki szeretne élni a lehetőséggel, annak válaszában kell jeleznie ezt, az első kuponokat pedig már ki is postázták. A támogatás egy 85 millió eurós azonnali segítségnyújtásra szánt pénzügyi csomag része.

Ezen kívül pedig már a „WienBot” az osztrák főváros chatbot alkalmazása is egyre többet tud a koronavírusról. A chatbot a koronavírussal kapcsolatos leggyakoribb kérdések megválaszolásában nyújt segítséget, például, hogy kimehetünk-e futni vagy biciklizni, illetve milyen boltok vannak nyitva a közelünkben. Ezzel az okostelefonra is letölthető alkalmazással az emberek megnövekedett információigényét könnyebben ki tudják elégíteni, és a forródrótokat is kisebb terhelés éri. A chatbot már elérhető a bécsi koronavírussal foglalkozó honlapon is.

Kiemelt kép: AFP