Pusztító hatása lenne a koronavírusnak Szíriában

Szíria nem enged senkit beutazni olyan országokból, ahol megjelent a koronavírus. A Guardian megjegyzi, hogy a kilenc éve polgárháború sújtotta ország egy részét nem ellenőrzi a szír kormány, így a határellenőrzés sem lehet 100 százalékos.

Szíriában nem rögzítettek még koronavírusos esetet.

A WHO súlyos aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy milyen hatással lenne a lassan egy évtizede háborúzó országra a járvány. Szíria egészségügyi rendszere ugyanis hasonlóan az ország egészéhez, nincs túl jó állapotban, és sokan élnek rossz körülmények között, sűrűn lakott városrészekben és háztartásokban.

Among many meetings held remotely this week, I heard from sources on the ground about the potentially devastating impact of #COVID19 in ##Idlib and elsewhere in Syria. If anyone – incredibly – still needed a reason to stop the fighting there, this is it. pic.twitter.com/08eBct8rYD

— Rosemary A. DiCarlo (@DicarloRosemary) March 21, 2020