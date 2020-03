A koronavírus miatt nem személyesen, hanem videón tárgyal Erdogan, Merkel és Macron

Törökország továbbra is nyitva tartja nyugati határait az EU-ba induló migránsok előtt.

Videokapcsolaton keresztül tárgyal kedden Recep Tayyip Erdogan török és Emmanuel Macron francia elnök, valamint Angela Merkel német kancellár az új koronavírus okozta járvány miatt, nem pedig személyesen Isztambulban, amint korábban tervezték.

A török elnök most kedden jelentette be, hogy március 17-én Isztambulban a német kancellárral és a francia elnökkel megbeszélést folytat a migrációról; akkor még úgy volt, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök is részt vesz a találkozón.

Erdogan még hétfőn az EU-török migrációs megállapodást tekintette át az Európai Unió vezetőivel, majd újságíróknak nyilatkozva:

közölte, hogy a tárgyaláson szóba került a „kiegészítő finanszírozás” lehetősége

leszögezte, hogy Törökország továbbra is nyitva tartja nyugati határait az EU-ba induló migránsok előtt

azt állította, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elismerte, hogy Ankara teljesítette a megállapodásban foglalt kötelezettségeit, valamint azt is, hogy Brüsszel „lassan járt el” vállalásait illetően

A török vezetés még február végén jelentette be, hogy nem áll módjában visszatartani az EU-ba tartó migránsokat és menekülteket, noha azt a Brüsszel és Ankara közötti 2016-os migrációs megállapodás rögzítette. A lépés következtében az elmúlt másfél hétben tízezrek keltek útra és torlódtak fel a török-görög szárazföldi határon, miután Athén a keleti határok szigorú védelméről rendelkezett. Az unió tagállamai szolidaritásukról biztosították a görög hatóságokat.