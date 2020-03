Francia állítás: A gyulladáscsökkentő csak ront a koronavírus-fertőzöttek állapotán

Oliver Veran, a francia egészségügyi miniszter figyelmeztette az embereket arra, hogy akinek koronavírus-gyanús tünetei vannak, az ne vegyen be gyulladáscsökkentő gyógyszereket, mert ez jó eséllyel csak rontani fog az állapotán.

A gyulladáscsökkentő gyógyszerek (iburofen, cortisone…) bevitele súlyosbító tényező lehet a fertőzöttek számára. Akinek láza van, vegyen be paracetamolt

– írta Twitteren a miniszter. Franciaországban eddig 79-en haltak meg és 3600-an fertőzödtek meg a koronavírusban, és annyira súlyos a helyzet, hogy már az olasz forgatókönyvre is készülnek. Emmanuel Macron csütörtökön jelentette be az iskolák bezárását és azt kérte az emberektől, hogy kerüljék a közeli érintkezést a most következő időszakban.

Kiemelt kép: AFP