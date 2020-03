A holland miniszterelnök bejelentette a kézfogás betiltását, aztán kezet fogott a mellette állóval

Mark Rutte holland miniszterelnök élő adásban szólította fel hétfőn az ország 17 millió lakosát, hogy a koronavírus miatt ne fogjanak kezet egymással, és aztán szinte azonnal meg is szegte a szabályt, írja a Reuters.

– közölte.

Alig telt el pár perc a bejelentés után, Rutte odafordult Jaap van Disselhez, a járványügyi központ vezetőjéhez, és lelkesen kezet rázott vele.

Van Dissel rögtön felhívta rá a miniszterelnök figyelmét, hogy hibázott, mire Rutte azt mondta,

Hollandiában hétfői 321 esetben erősítették meg a koronavírust.

Immediately after announcing a new no handshake policy in the Netherlands, Dutch Prime Minister Mark Rutte did this. pic.twitter.com/tB8CxiJyH9

— Sean Craig (@sdbcraig) March 9, 2020