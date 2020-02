Egy beteg videóra vette, milyen belülről a pár nap alatt megépített vuhani kórház

Egy beteg vezet végig mobiljával felvett videón a mindössze tíz nap alatt felhúzott vuhani kórházban, ahol a koronavírussal fertőzött pácienseket kezelik. A rohamtempóban megépített és február 3-án átadott kétemeletes egészségügyi intézmény ezer fertőzött befogadására alkalmas.

A nő elmondja, hogy 20 beteg van egy kórteremben, több tévé is található a kórházban, és olvasósarok is áll a betegek rendelkezésére. Kapnak palackos vizet, joghurhot, némi rágcsálnivalót, és van mikrohullámú sütő is az óriási területű kórházban, ami sokkal inkább hasonlít egy berendezett raktárpületre.

Minden rész ugyanolyan, mint a másik – jegyzi meg a videózó beteg.

A glimpse at the interior of a makeshift hospital in Wuhan, China, filmed by a coronavirus-infected patient of the hospital. #FightVirus pic.twitter.com/PAzBlEGbyV

— China Xinhua News (@XHNews) February 17, 2020