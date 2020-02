Koronavírus: hazamehettek a magyarok, hatvanmillió kínai nem ülhet autóba

Hazamehetett az a hét magyar állampolgár a kórházból, akiket 14 nappal ezelőtt helyeztek karanténba, miután Franciaországon keresztül hazaérkeztek a kínai Vuhanból – közölte a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa vasárnap az MTI-vel.

Szlávik János elmondta, a hat férfi és egy nő a kórházi karantén ideje alatt végig tünet- és panaszmentes volt, laboratóriumi vizsgálataik kóros eredményeket nem mutattak. A főorvos hozzátette: azért kellett számukra elrendelni a két hét megfigyelési karantént, mert ez az eddig ismert leghosszabb lappangási ideje a koronavírus-fertőzésnek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által COVID-19-nek elnevezett vírus több mint 64 ezer embert betegített meg világszerte.

Eközben Kínában a hupeji kormányzat megtiltotta a járművek közlekedését a tartományban, hogy elejét vegyék a vírus terjedésének. A korlátozás alól kivételt képeznek a rendőrségi járművek és a mentők, valamint a közösségi szolgálathoz kapcsolható más közlekedési eszközök. A tájékoztatás szerint rendszeres egészségügyi vizsgálat alá vetik a tartomány minden lakosát, ami közel hatvanmillió embert jelent. A tartományi vállalatok pedig addig nem folytathatják a termelést, amíg nem kapnak arra engedélyt a kormányzattól.

Újabb tisztviselőket menesztettek

A korlátozások mellett kormányzat újabb hupeji tisztviselőket is menesztett, mert „nem voltak képesek felügyelni a kór megakadályozásával összefüggő feladatokat” – derült ki a tartományi pártszervezet fegyelmi és ellenőrzési bizottságának közleményéből.

A menesztett tisztviselők között van Vuhan város Hungszan körzetének helyettes vezetője, valamint a Huangkang város közelében lévő Csicsun megye helyettes vezetője. Mindkét terület a járvány terjedésének szempontjából a leginkább érintettek közé tartozik. Jünhszi megyében is pártvezetőket mentettek fel tisztségükből. Az ellenük felhozott indoklások között szerepeltek a járvány kezelésével kapcsolatos jogsértések és szabálytalanságok, köztük az, hogy nem tettek lépéseket a fertőzésgyanús esetek kivizsgálására, a statisztikában pedig szándékosan alulbecsülték a megbetegedések számát, hamis adatokat közöltek, nem tettek komoly erőfeszítéseket a járvány megfékezésére, és felszínes jelentéseket készítettek a lehetséges fertőzések mértékéről.

Házi őrizetbe vettek egy kritikát megfogalmazó professzort

Hszü Csan-gzsun ismert pekingi jogászprofesszor is éles kritikát fogalmazott meg a koronavírus kezelésével kapcsolatban, elsősorban az állami elnyomást, valamint a párthűség szakértelem elé helyezését okolva a történtekért. Azt is írta, felkészült a retorziókra – már egy korábbi szövege miatt is korlátozták oktatói szabadságában –, akár arra is, hogy ez volt az utolsó közzétett írása. Könnyen lehet, hogy igaza volt, a hatóság ugyanis házi őrizetbe vette, a hivatalos indoklás szerint egészségügyi karantén miatt, a barátai szerint viszont szó sincs erről, amit valószínűsít, hogy a professzort az internet-hozzáféréstől is elvágták – írja a Guardian.

Kép: AFP