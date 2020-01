Drámai videón, ahogy a tűzoltók kimentenek egy embert a lángoló épületből

Tűzoltók mentettek meg egy férfit, aki ki akart ugrani egy égő lakásból Los Angelesben, írja az ABC News. A 25 emeletes épület egyik lakása gyulladt ki, a tűzoltók helikopterekkel mentették a lakókat a tetőről.

Hat embert kórházba szállítottak, köztük egy három hónapos gyermeket. Az alábbi videón szereplő 30 éves férfit végül sikerült kimenteni a tűzoltóknak, majd kritikus állapotban szállítottak kórházba.

Dramatic video shows firefighters' ladder rescue of a man about to jump from a burning Los Angeles high-rise apartment building.

Six people were hospitalized, two in critical condition, authorities say. https://t.co/yzTRoB9ZCf pic.twitter.com/qgc9R80bGb

— ABC News (@ABC) January 30, 2020