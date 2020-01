Nem bízik a bíróságban a Caracalban megölt tinédzser családja

A per áthelyezését követelik.

Attól tartanak, hogy Olt megyében a bíróságot is behálózták az alvilági figurák, ezért a per áthelyezését kérik. Az egyik áldozat, Alexandra Macesanu családjának ügyvédje erről be is nyújtotta kérelmét az Olt megyei törvényszékhez, írja a Transindex.

Az ügyvéd szerint nem lehetnek biztosak az Olt megyei bírák pártatlanságában, mert mindenki tudja,

milyen összefonódások voltak ebben a megyében. Alexe rendőrfőbiztos (Nicolae Alexe, aki Alexandra Măceşanu eltűnésekor az Olt megyei rendőr-főkapitányság vezetőhelyettese volt – szerk. megj.) az alvilággal barátkozott, és valamilyen úton-módon a bírákat is bevonhatja.

Alexandra édesanyja megismételte, hogy meggyőződése szerint a lánya még él, őt nem ölték meg, elvitték az országból.

Mi azt akarjuk, hogy derüljön ki az igazság. (…) Már senkiben sem bízunk, hiszen hányszor megmenthették volna!

A caracali gyilkosságok vádiratát január 15-én iktatták az Olt megyei törvényszéken. Az ügyben George Dincát a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) Luiza Melencu és Alexandra Macesanu meggyilkolásával, kiskorúakat érintő emberkereskedelemmel, nemi erőszakkal, holttest meggyalázásával, társát, Stefan Risipiteanut nemi erőszakkal vádolja.