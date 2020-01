Németországban fogtak el egy magyar csalót

Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit fogtak el a német rendőrök szerdán a bajorországi Füssenben. A körözéseket vizsgáló számítógép az osztrák-német határon, egy alagútnál jelzett be az autóra, a járművet később a rendőrök meg is állították.

Az ellenőrzésen derült ki, hogy a sofőr nem csak lejárt jogosítvánnyal vezetett, de az is, hogy korábban a magyar bíróság elítélte csalás miatt. Az All-in.de nevű helyi hírportál szerint a férfi egy társával együtt úgy vert át többeket, hogy amikor tűzifát adott el nekik, úgy állította be a mérleget, hogy többet mutasson, mint amennyi a fa tényleges súlya volt. Ezen felül az egyik sértett házából 1000 eurónak megfelelő készpénzt is elloptak.

A férfit egy kempteni börtönbe szállították.

