A liftben rekedtek és megfulladtak, amikor özönvíz zúdult Tel Avivra

Két ember egy parkoló liftben rekedt és megfulladt, amikor Tel Avivot özönvízszerű esőzés öntötte el.

Az izraeli mentőalakulatok csak búvárruhában tudták megközelíteni a liftet, ahonnan kihúzták a párt. Kórházba vitték őket, de a harmincas éveiben járó nő és férfi életét már nem tudták megmenteni.

A felhőszakadás szombat délután öntötte el Tel Avivot, ahol utakat kellett lezárni. Két óra alatt közel 80 milliméternyi eső esett Izrael második legnagyobb városában.

Flash floods shut down parts of Tel Aviv, Saturday, January 4, leaving rescue services rushing to help residents trapped in their vehicles.

