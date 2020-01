Százéves holttestet azonosítottak egy barlangban, de ki ölte meg?

Az Idaho-állambeli Buffalo barlangban még 1979-ben találtak egy zsákvászonba csomagolt, sietve elhantolt, fej és végtagok nélküli torzót, majd évekkel később megkerültek a végtagok is. Az idahói állami egyetem kutatói arra jutottak, hogy az illető negyven év körüli lehetett, vörösesbarna hajú és európai eredetű, de a halála okát nem tudták pontosan megmondani, mint ahogy azt sem, hogy mióta heverhetett a teteme a barlangban, írja a Guardian.

Idén aztán az egyetem és a Clark megyei hatóságok megkerestek egy névtelen holttestek azonosításával foglalkozó nonprofit szervezetet, a DNA Doe Projectet, hogy segítsen megfejteni a rejtélyt. A szakértők a DNS-azonosítás segítségével megállapították, hogy a férfi az Utolsó Szentek Egyházával Utah államba érkező pionírok leszármazottja lehetett, a nagyapjának pedig négy felesége is volt. Ez annyit jelent, hogy több száz rokona is lehetett.

A kutatók újságcikkek és sírkőfeliratok segítségével is szűkítették a kört, és így akadtak egy bizonyos Joseph Henry Loveless nyomára, akivel kapcsolatban több részlet sehogyan sem akart stimmelni. Először is a sírköve egy üres sírhelyet díszített, másrészt a második felesége, Agnes 1916-osmeggyilkolásával ugyan egy másik férfit, Walt Cairnst vádolták, Loveless gyereke azonban azt nyilatkozta egy korabeli lapban, hogy az apját ítélték el a gyilkosságért. A genetika segítségével végül kiderült: Loveless 1870-ben született Utah államban, mormon pionírok leszármazottjaként, és élete során rengeteg összeütközése volt a törvénnyel, ezért több álnevet is használt, így Walt Cairns is ő volt valójában. Az is kiderült, hogy minden alkalommal gyorsan megszökött a börtönből, miután letartóztatták.

Így történt 1916-ban is, és a vizsgálat jelenlegi állása szerint Lovelesst nem sokkal ezután gyilkolták meg: még a szökése után kiadott körözésben is azt a ruhát viselte, amelyben a holttestet megtalálták. Egy kérdésre nem kaptunk még választ: ki ölte meg Joseph Henry Lovelesst? Így a hatóságok továbbra sem tudják lezárni az aktát, és Lee Bingham Redgrave, a vizsgálatban részt vevő genealógus most abban bízik, hogy az eset nyilvánosságra hozatalával esetleg további részletekre derülhet fény.