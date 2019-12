Megölt és feldarabolt két nőt, kivégezték a fehérorosz férfit

Fehéroroszországban kivégeztek egy halálra ítélt férfit, aki két nőt megölt és feldarabolt – jelentette pénteken egy független fehérorosz hetilap. Fehéroroszország az egyetlen európai ország, amelyben még végrehajtanak halálos ítéleteket.

A 37 éves Aljakszandr Oszipovics babrujszki lakost kedden végezték ki – olvasható a Kamercijni Kurjer című újságban, amely a helyi ügyészség egyik ügyészére, Olha Ivanovára hivatkozott.

A Vjaszna fehérorosz emberi jogi szervezet szerint Oszipovics 2018-ban ismerkedett meg két fiatal nővel egy bárban, és meghívta őket a lakására. Miután valamin összevitatkoztak, a férfi 77 késszúrással megölte az egyik, 16 késszúrással a másik nőt, majd feldarabolta áldozatait, és megpróbálta elrejteni a maradványokat. A rendőrség ezután vette őt őrizetbe.

Pere során Oszipovics, akit testi sértés miatt már többször elítéltek, azt állította, hogy a nők ki akarták rabolni, és önvédelemből gyilkolt.

A kivégzést elítélte az Európa Tanács.

– közölte az Európa Tanács kommunikációs igazgatója, Daniel Höltgen.

We deplore another reported execution in Belarus. We call on Belarus to abolish the #deathpenalty, or at least introduce a moratorium. Death is not justice. https://t.co/3xvkTVnCNy

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) December 19, 2019