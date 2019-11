Lézerharcot folytatnak a hongkongi és chilei tüntetők

Hongkongban fél éve, Chilében egy hónapja tartanak a zavargások. Előbbit egy törvénymódosítás, utóbbi a metrójegyek emelése váltotta ki. Hongkongban a tüntetők egy egyetemen barikádozták el magukat, míg Chile több városában is rendkívüli helyzetet hirdettek. A zavargásoknak súlyos sérültjei , sőt, halottai is vannak, ennek ellenére a tüntetők kitartanak és – részben – ugyanolyan eszközzel harcolnak a hatalom ellen: lézerrel. Nem csak arra használják, hogy megzavarják a rendőrségi drónokat és kamerákat, hanem kommunikációra és a szolidaritás kimutatására is. A hongkongi rendőrség megpróbált tenni ellene azzal, hogy veszélyes fegyvernek minősítették a lézer pointereket, és néhány tüntetőt már le is tartóztatott az eszközök birtoklása miatt, de nem valószínű, hogy ettől a megijednének a forradalmárok.