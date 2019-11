Nem csak a DK ellenkezése volt a baj a menekültek kimentéséről szóló nyilatkozattal

Az elmúlt napokban egyre nagyobb indulatokat kelt egy itthon korábban szinte jelentéktelennek tűnő ügy. Az Európai Parlamentben október végén nem sikerült elfogadni egy állásfoglalási indítványt. Az állásfoglalási indítványok alapvetően politikai jellegű nyilatkozatok, senkit nem köteleznek semmire. A botrány abból lett, hogy a nyilatkozat, amely alapvetően a menekültek kimentésével foglalkozott a Földközi-tengeren, két szavazat híján bukott el a parlamentben. Ez a két voks pedig meglett volna, ha a Demokratikus Koalíció tagjai is megszavazzák az indítványt, ők ugyanis négyen vannak az Európai Parlamentben, és nemmel szavaztak.

Elsőre nehéz belátni, hogy miért ne szavazna meg a DK egy politikai nyilatkozatot, amely a menekültek kimentését segítené a tengerből. Valószínűleg ennek köszönhető az a felháborodás, amely Tamás Gáspár Miklóstól a Momentumig a Gyurcsány-párt felé áramlott az utóbbi pár napban.

Ara-Kovács Attila, a DK egyik EP-képviselője az ügy kirobbanása után még szélsőbalos szabályozásról és Hitlerről beszélt egy kevésbé kiforrott Facebook-posztban, ezért megkérdeztük Molnár Csabát, aki a szociáldemokrata pártcsaládon belül a magyar küldöttséget vezeti, hogy miért szavaztak nemmel.

Molnár szerint a menekültek kimentésére igennel szavaztak, de az egész állásfoglalást nem tudták elfogadni, mert az utolsó pillanatban elfogadtak hozzá egy olyan módosító indítványt, amely a kötelező kvótarendszert is javasolja a tagországoknak. Ezt pedig, ellentétben a menekültek kimentésével, már nem támogatja a Demokratikus Koalíció. Molnár szerint azért tudták a kötelező kvótával kiegészített állásfoglalást könnyű szívvel leszavazni, mert a politikai nyilatkozat amúgy sem kötelez senkit semmire.

Később Dobrev Klára, az Európai Parlament DK-s alelnöke jóval részletesebben is posztolt az ügyről, de a lényeg nagyjából ugyanez volt:

A valóság az, hogy a javaslat csak részben szólt a menekültek tengeri mentéséről, az erről szóló részeket és módosító javaslatokat természetesen meg is szavaztuk. Ugye nem gondoljátok, hogy én, aki a férjemmel együtt menekülteket fogadtunk be a saját házunkba, másként gondolom? Hogy bármelyikünk is az emberség ilyen alapvető parancsa ellen szavazna? Az ellenszavazatunk fő oka az volt, hogy az utolsó pillanatban, közvetlenül a szavazást megelőzően, egy nem egyeztetett módosítóval becsempésztek a javaslatba egy, a kötelező áttelepítési kvótáról szóló szövegrészt (többen írták, hogy nem találtak ilyet a szövegben, ennek az oka egyszerű: módosító javaslatként lett benyújtva, ezért az eredeti szöveg nem tartalmazta, viszont a végszavazásra kerülő szövegben már benne volt). A DK politikája ebben évek óta világos: a kötelező migrációs kvóták bevezetése a tagállamok jelentős részének ellenállása miatt teljesen kizárt, és tartalmilag is kiderült róla az elmúlt öt évben, hogy nem végrehajtható