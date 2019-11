A Nemzetközi Űrállomásról adta le szavazatát egy amerikai űrhajós

Kedden az Egyesült Államok több pontján is választásokat tartottak, így Pennsylvania államban is. Drew Morgan űrhajós, aki jelenleg a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodik, nem akart lemaradni a voksolásról és a NASA valamint a Lawrence megyei választási irodának köszönhetően teljesült is a vágya.

Ed Allison, a választási iroda igazgatója a New Castle News nevű lapnak azt mondta, hogy amikor tavasszal megkapta a választási regisztrációt, illetve a máshol történő szavazásról szóló kérvényt, nem számított arra, hogy a szavazás helyeként az fog szerepelni, hogy „Nemzetközi Űrállomás, alacsony Föld körüli pálya”.

Allison még akkor is kicsit szkeptikus volt, amikor elkezdték őt hívogatni a NASA-tól, de aztán amikor emailben megkapta Morgan adatait és ő is utánanézett, hogy kiről lehet szó, belátta, hogy tényleg az űrhajós akar szavazni.

A választási iroda készített az asztronautának egy biztonságos email fiókot és jelszót, valamint egy szerkeszthető PDF-dokumentumot, amelyet elküldtek az űrállomásra az asztronautának, aki kitöltve visszaküldte azt. Később írt egy köszönőlevelet is a választási irodának, amelyhez mellékelt magáról egy fotót az első űrsétája közben.

A választási iroda igazgatója azt mondta: ugyan most sikerült megoldani a helyzetet, de ha a jövőben általánosabbá válik az űrutazás, akkor biztosan ki kell találni egy ennél jobb módszert – írja a Hill című lap.

Kiemelt kép: Europress/Nick HAGUE/NASA/AFP