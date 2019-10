Törlik az uniós védjegyét, bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát

Az Európai Unió Törvényszéke helyben hagyja a „Rubik-kocka” formájából álló európai uniós védjegy törlését – írja a hvg.hu. A döntést azzal indokolta a bíróság, hogy a Rubik-kocka formájának alapvető jellemzői szükségesek az áru elforgathatóságára irányuló, célzott műszaki hatás eléréséhez, ezt a formát nem lehetett volna európai uniós védjegyként lajstromozni.

Már másfél évvel ezelőtt arról számolt be a Portfolio, hogy a korábbi nemzetközi döntésekkel összhangban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kimondta (EUIPO), törölni kell a Magyarországra is kiterjesztett Rubik-kocka védjegyet. A döntést a Fővárosi Törvényszék megerősítette, majd idén januárban a Fővárosi Ítélőtábla is jóváhagyta ezt.

Ez a gyakorlatban azt jelentheti: bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát.

Még 2016 novemberében az Európai Unió Bírósága hatályon kívül helyezte a Rubik-kocka formáját ábrázoló EU-védjegy törlését megtagadó EUIPO határozatot. 2017 nyarán pedig az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt is hasonló szellemben született döntés a Rubik-kocka ügyében: az EU védjegyet sok év után végül törölték.

A Rubik’s Brand Ltd, amely jelenleg a vitatott védjegy jogosultja, megtámadta a Törvényszék előtt az EUIPO ezen utóbbi határozatát, de a törvényszék most nagyrészt az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával összhangban hozott döntést.

