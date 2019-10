Összecsaptak a kurdok és a törökök a szíriai határon

Összecsaptak szerda este a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd fegyveres ernyőszervezet és a török hadsereg alakulatai a szíriai határon – közölte az SDF katonai sajtóilletékese, miután Törökország megindította katonai műveletét.

Összecsapások folynak szinte az egész határ mentén. Az SDF nem tétlenkedik,

mondta Marvan Kamislo a Reuters hírügynökségnek.

Musztafa Bali, az SDF szóvivője pedig Twitter-üzenetben közölte, hogy a török hadsereg tüzérségi csapást mért az észak-szíriai Kobani településre.

A kurd fegyveres szervezet szerint a török légicsapásokban eddig három fegyveresük és öt civil vesztette életét, valamint tucatnyian megsebesültek – írja az MTI.

A szíriai polgárháború eseményeiről 2011 óta kiterjedt aktivistahálózata révén rendszeresen beszámoló Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű szervezet ugyanakkor úgy tudja, hogy legalább tizenöt ember vesztette életét, nyolc civil, köztük két gyerek és hét milicista. Az OSDH emellett több mint negyven sebesültről is tud, akik közül tizenhárman civilek.

A SANA szíriai hírügynökség szerint török katonák támadták meg a Rakka szíriai tartomány északi részén található Tell-Abjad határvárosát.

„A török agresszorok Tell-Abjaddal kezdték szárazföldi műveletüket szíriai területen” – ismertette a SANA.

A török légierő és tüzérség korábban súlyos csapásokat mért a térségben található kurd állásokra. A lakosság a szomszédos Derbaszíja és Amúda falvakban keresett menedéket.

Az al-Majadín állami televízió szerint a kurd alakulatok a Kamislitől keletre lévő határmenti el-Halilíja és Tannúra körzetekben léptek harcérintkezésbe a török hadsereggel. A harcoló felek kézifegyvereket és aknavetőket vetnek be.

Rövid szünetet követően újrakezdődtek a tüzérségi csapások Kamisli ellen is, amely az egyik legsűrűbben lakott város a térségben, amelyet a kurdok ellenőriznek, de ahol ugyanakkor a szíriai kormányerők is kiterjedt területet tartanak ellenőrzésük alatt, köztük a repülőteret. Kamisli egyben az önhatalmúan kikiáltott kurd autonóm területek székhelye is.

Az al-Hadasz szíriai televízió szerint a civil lakosság elhagyta a határmenti Tell-Abjad és Rász-el-Ain városokat is, amelyek térségében jelentős erőket vont össze a török hadsereg és a vele szövetséges Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) ellenzéki milícia.

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán jelentette be, hogy megkezdődött a török hadművelet Északkelet-Szíriában az YPG, valamint az Iszlám Állam terrorista szervezet dzsihadistái ellen. A török elnök a Twitteren azt írta, hogy a beavatkozás a Béke Forrása (Baris Pinari) nevet kapta.

Az EFE spanyol hírügynökség szerint Törökország arra törekszik, hogy ellenőrzése alá vonjon egy 32 kilométer széles és 480 kilométer hosszú sávot a Szíriával közös határ mentén az Eufrátesztől Irakig, amelyet kurd fegyveres erők tartanak ellenőrzésük alatt.

