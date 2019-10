A Johnson & Johnsonnak 8 milliárd dollárt kell fizetnie, mert nem figyelmeztetett egy komoly mellékhatásra

A CNN a Reuters híre alapján arról ír, hogy egy keddi bírósági döntés értelmében a Johnson & Johnsonnak 8 milliárd dollár kártérítést kell fizetnie, miután egy férfi beperelte őket. Állítása szerint a cég nem figyelmeztette a fiatal férfiakat, hogy a Risperdal antipszichotikum mellékhatásaként megnőhetnek a melleik.

Nicholas Murray számára korábban 680 ezer dollár kártérítést ítélt meg a philadelphiai bíróság a Risperdal mellékhatásaival összefüggésben. A férfi 2003-ban kezdte el szedni a gyógyszert, miután autizmus spektrumzavart állapítottak meg nála. A gyógyszer mellékhatásaként mellei jelentősen megnőttek.

Murray ügyvédei, Tom Kline és Jason Itkin közös nyilatkozatban azt állították, hogy bírsóság szerint a Johnson & Johnson szándékosan nem tüntette fel a lehetséges mellékhatást és rosszhiszeműen járt el. A jogi képviselők szerint a tárgyalóteremben tapasztaltak alapján a cég figyelmen kívül hagyta a legsebezhetőbb csoport, a gyerekek érdekeit is. A Johnson & Johnson a CNN-hez eljuttatott közleménye szerint a most megállapított kártérítési összeg aránytalan a korábban megítélt összeghez képest és biztosak benne, hogy vissza fogják vonni azt. Nehezményezték azt is, hogy a bíróság nem vette figyelembe, hogy a gyógyszer mellékhatásai milyen arányban vannak a súlyos mentális betegségben szenvedő betegek számára nyújtott előnyökkel.

