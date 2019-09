Panaszkodunk a magyar tankönyvekre, mikor Szaúd-Arábiában az egyikben Yoda látható a meggyilkolt királlyal

A szaúd-arábiai oktatási miniszter elnézést kért, miután egy iskolai olvasókönyvbe egy olyan kép került be, amin a Star Wars-karakter Yoda is megjelenik Fejszál király mellett – számolt be róla a BBC. Ahmed al-Issza azt is bejelentette, hogy egy bizottság vizsgálja ki a „nem szándékos hibát”. A parányi Jedi-mester ott áll Fejszál mellett, mikor az aláírja az ENSZ alapszabályát a San Francisco-i alapító ülésen, 1945-ben.

A képet egy szaúdi művész, Shaweesh készítette. A BBC-nek azt mondta, ötlete sincs, hogyan került az olvasókönyvbe, de attól tart, hogy valakik támadásnak érzik a képet Fejszállal szemben, pedig ő, ahogy mindenki más is az országban, kedveli a korábbi királyt, mert miatta vált Szaúd-Arábiából modern állam és a világpolitika szereplője.

@starwars it's official Yoda sitting next to King Faisal of Saudi Arabia in the @UN may the force be with both.. #SaudiArabia pic.twitter.com/5Hvc1wI8ts

— يوسف الذوادي (@YousifAlThawadi) September 22, 2017