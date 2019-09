Olcsó, de veszélyes járgányokat hajtanak a manilai „tolófiúk”

Mint oly sok nagyváros világszerte, a Fülöp-szigetek fővárosa, Manila is közlekedési problémákkal küzd. A tömegközlekedés és az utak nem tudja megfelelően kiszolgálni a 13 millió lakosú metropolisz lakosait, ezért a helyi, igen szegényes körülmények között élő fiatalok kitaláltak egy sajátos közlekedési módot, amellyel még egy kis pénzt is kereshetnek. Házilag készített, a vasúti síneken lábbal hajtott „tolókocsikat”, angolul trolley-kat használnak, amellyel egyszerre több utast is tudnak szállítani.

Mivel a trolley-k ugyanazokon a síneken közlekednek, mint a vonatok, a kocsikat hajtó fiúknak pontosan tudniuk kell a vasúti menetrendet, nehogy elgázolják őket. A Guardian összeállítása szerint a manilai vasút naponta körülbelül 45 ezer utast szállít, a trolley fiúk által használt vonalakon pedig nagyjából két tucat vonat halad át minden nap. Bár a hatóságok nem örülnek a trolley szolgálatnak, szemet hunynak felette, mert az utasok körében igen népszerű, a nehéz körülmények között élő fiúknak pedig jól jön a bevétel. Egy út ára 60 forintnak megfelelő pesóba kerül, egy fiú egy nap alatt, ha szerencséje van, 518 pesót (nagyjából 3000 forintot) tud megkeresni.