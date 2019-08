Kártérítésről tárgyal az opioidválságért felelőssé tett egyik gyógyszergyártó

Több amerikai tagállam tárgyal kártérítésekről az amerikai opioidválságért felelőssé tett egyik nagy gyógyszergyártóval, a Purdue Pharmával, amelynek tulajdonosai megválnának az Oxycontin nevű, opiát tartalmú fájdalomcsillapítót gyártó cégtől – jelentette az amerikai sajtó szerdán.

A csak receptre vásárolható gyógyszer kábítószertartalma miatt függőséget okoz, ezt kihasználva kábítószerkereskedők, patikusokkal összejátszva, szintén terjesztették. A gyógyszergyár tulajdonosát, a Sackler-családot az Egyesült Államokban pusztító méreteket öltő opioidkrízis egyik fő felelősének tartják – idézi fel az MTI.

A connecticuti székhelyű nagyvállalat ellen jelenleg több mint kétezer kártérítési per van folyamatban, s nemcsak tagállamok, hanem egyéni károsultak is perlik. Az NBC televízió értesülései szerint a cég vezetői összességében mintegy 10-12 milliárd dolláros, peren kívüli megegyezésekről tárgyalnak, és a vállalatot birtokló Sackler-család a saját vagyonából hárommilliárd dollárral járulna hozzá a kártérítésekhez. A The New York Times úgy tudja: a Sackler-család azt tervezi, hogy tulajdonosként megválik a cégtől, bár arról a lap nem közölt információkat, hogy ki, vagy kik lehetnek a jövőbeni tulajdonosok.

A lap szerint nem egyszerű pénzátutalásokról lenne szó az esetleges peren kívüli egyezségek értelmében fizetett kártérítések esetében, hanem a magánvállalatot csődeljárással közhasznú céggé alakítanák, és az így felszabaduló összeget, illetve a gyógyszerekből származó bevételt juttatnák a felpereseknek.

A Sackler-család, amely az Egyesült Államok egyik legtehetősebb famíliája, híres a jótékonykodásáról, ám az opioidválság botránya miatt többen, köztük a párizsi Louvre, vagy a New York-i Metropolitan Múzeum is közölték, hogy többé nem kívánnak együttműködni velük, támogatásukat pedig visszautasítják.

Az Egyesült Államokban 1999 és 2017 között több mint 400 ezer életet követelt az opiát tartalmú gyógyszerek túladagolása az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési hivatal (CDC) szerint. Donald Trump amerikai elnök kormányzata az egészségügyi és emberi erőforrások minisztériumában munkacsoportot hozott létre a válság kezelésére.

A hét elején Oklahomában a Johnson & Johnson gyógyszergyárat egy szövetségi bíróság már elítélte az opioidválságban játszott szerepéért: a bíróság 572 millió dolláros kártérítésre ítélte a gyógyszereket és egészségügyi termékeket gyártó céget.

