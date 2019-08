Azt hiszi Trump, hogy Michigan év emberének díjazottja, pedig csak egy beszéd leiratát kapta meg bekeretezve

Donald Trump már többször is előhozakodott azzal, hogy Michiganben az év emberének tüntették ki, legutóbb csütörtökön, egy New Hampshire-i kampányrendezvényén. Pénteken aztán egy korábbi republikánus képviselő, Dave Trott a Michigan Live-nak és a CNN-nek is nyilatkozva azt mondta, az amerikai elnök valószínűleg összetéveszti az év embere kitüntetést egy tőle még 2013-ban kapott, bekeretezett Gettysburgi beszéddel (ez Abraham Lincoln 1863-ban, a pennsylvaniai Gettysburg melletti csatamezőn elmondott szónoklata).

Trott 2013-ban az Oakland megyei, republikánus párti, Lincoln-napi vacsora főszónokának hívta meg Trumpot Michiganbe, ahol a bekeretezett szöveg mellett az – akkor még nem – elnök egy nyakkendőt, egy Lincolnt ábrázoló szobrot kapott.

.@MLive photos from a 2013 Lincoln Day Dinner show Trump being given a framed copy of Lincoln’s Gettysburg address, a statuette of the 16th president and a tie. The event may be where Trump's claim he won Michigan 'Man of the Year' came from. pic.twitter.com/qiTsTRCxjh

— Malachi Barrett (@PolarBarrett) August 16, 2019