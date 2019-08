Visszaszólt Trumpnak Grönland külügyminisztere: a sziget nem eladó!

Mint arról beszámoltunk Donald Trump amerikai elnök a The Wall Street Journal (WSJ) cikke alapján több alkalommal is felvetette, hogy az Egyesült Államok megvásárolhatná Grönlandot Dániától. A lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az elnök többször is, hol komolyabban, hol viccesen szóba hozta a Dániához tartozó, autonómiát élvező sziget esetleges megvásárlását.

A hírre reagálva megszólalt a Grönland külügyminisztere, aki elmondta, hogy a világ legnagyobb szigete nem eladó. A Reuters oldalán megjelent cikk szerint Ane Lone Bagger kijelentette:

Az ügyben Dánia – ahova Grönland politikailag és közigazgatásilag tartozik – volt kormányfője is megszólalt. Lars Lokke Rasmussen áprilisi tréfának nevezte az amerikai szándékát. A politikus számos dán társával együtt kétkedésének adott hangot a Twitter közösségi portálon.

It must be an April Fool’s Day joke … but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f

— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 2019. augusztus 15.