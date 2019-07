Interneten árulnak horvát szigeteket

Eurómilliókért árulnak az interneten horvát szigeteket, de lehet találni eladó görög és olasz területeket is. Thaiföldön azonban a horvát szigeteknél egy-két nagyságrenddel többet kell fizetni egy szigetért.

Kellemes klíma, tiszta tenger, gyönyörű strandok – így hirdetik azokat a horvát szigeteket, amelyek eladói kerülik a nyilvánosságot, ugyanakkor még potenciális a vevőktől is komoly, írásbeli szándéknyilatkozatokat várnak

– írja a Siol.net.

Egy horvát ingatlaniroda árulja honlapján a szigeteket, amelyeknek az ára nem alacsony: még a legolcsóbb is másfél millió euróba kerül, a legdrágább ötmilliót is kóstálhat. Ezek persze csak a hirdetésben szereplő árak. A piaci helyzet azért más – erről a cikk is beszámol a cég egyik ügynökének tájékoztatása alapján. Azaz feltételezhető, hogy a reklámokban feltüntetettnél azért olcsóbban lehet hozzájutni ezekhez, az árak inkább csak tájékoztató jellegűek.

A cikkből kiderül az is, hogy a szigetek nagy részén általában tilos az építkezés, legfeljebb a meglévő és legalizált épületek – ha egyáltalán vannak ilyenek rajtuk – felújítása kerülhet szóba. Bővítésre azonban nincs lehetőség, legalábbis az építmények alapterülete nem növekedhet. Így a Siol.net szerint e szigetek várhatóan továbbra is lakatlanok maradnak majd.

Érdekes, hogy a hirdetések valójában igencsak titokzatosak. Nemcsak az eladók kiléte marad homályban, de az „ingatlanok” pontos helyét sem jelölik meg, azaz nem lehet pontosan tudni, mely szigetekről is van szó. A titokzatosság kissé megnehezíti az eladó szigetek lokalizálását: Horvátországnak ugyanis 1185 szigete van, és ezek közül csak hatvanhat lakott. A kisebbek sokszor magántulajdonban vannak, tehát eleve nehéz részleteket kideríteni róluk. A szigetek iránt az ingatlanosok szerint elsősorban az EU polgárai érdeklődnek, de a volt Jugoszlávia utódállamaiból is keresik őket.

Ha az öt sziget jellemzőit nézzük, azért némi támpontot kaphatunk a hirdetési leírásokból. Így például a Kornati-szigetek egyike 200 ezer négyzetméter alapterületű, negyven méterrel fekszik a tengerszint fölött, mediterrán jellegű (alj)növényzet található rajta. E szigetek esetében azért a növényzet leírásával óvatosan kell bánnunk: inkább kopár vidékként, illetve szegényes növényvilágukról ismertek.

Az eladó sziget körülbelül 22 kilométerre van Murtertől, illetve 14-re Biogradtól (azaz Tengerfehérvártól). A négyzetméterár 16 euró, így az egész összesen körülbelül 3,2 millióba kerülne. De ez az ár csak tájékoztató jellegű.

Egy másik kisebb sziget szintén a „Kornati-övezetbe” tartozik, Žut közelében. Ez 450 ezer négyzetméteres területű, köves parttal és mediterrán növényzettel rendelkezik. (Itt is meg kell jegyeznünk, hogy a Kornati-szigetek nem a buja mediterrán növényzetükről ismertek.) Az itteni „átlag telekár” a legalacsonyabbnak tűnik a hirdetések alapján: 11 eurót kérnek négyzetméterenként az eladók, így az egész sziget (azért jelentősen nagyobb területről van szó, mint a többi sziget esetében) ötmillió euró körüli összegbe kerülhet – ha hinni lehet a reklámoknak.

Egy Primosten környéki sziget is eladó: 56 ezer négyzetméteres, az ár itt négyzetméterenként már 30 euró, így 1,7 millióért kínálják ezt.

Egy Pašman szigete és a Kornati Nemzeti Park között fekvő sziget is gazdára vár: 36 ezer négyzetméteres, köves parttal rendelkezik, és 70 euróért kínálják négyzetméterét. Így az egész sziget összesen 2,5 millió euró körüli összegbe kerülne. Viszont ez a legdrágább sziget, ha a négyzetméterárat nézzük, több mint hatszoros a különbség a legolcsóbb riválisához képest.

Közép-Dalmácia partjainál is árulnak egy szigetet. Ennek területe 35 ezer négyzetméter, és ennek felszínét 90 százalékban (mediterrán) erdő borítja a hirdetés szerint. Szép partja van, ahol kellemesen lehet fürdőzni – a promóció szerint. Az egész terület ára pedig 1,5 millió euró.

A Siol.net megjegyzi, hogy nemcsak a horvátok árulnak szigeteket. Egy erre specializálódott nemzetközi ingatlanportált elemezve a szlovén internetes újság 15 eladó görög és három olasz szigetet talált. A legdrágább a nemzetközi kínálatban viszont egy thaiföldi sziget volt: Rangyai 445 ezer négyzetméteres nagyságú és 143 millió eurót kell – vagy kellene – érte fizetni.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: iStockhpoto